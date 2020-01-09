9 Янв. 2020 2020-01-09T15:59:04+03:00

В Тверской области начался набор водителей для работы на "Транспорте Верхневолжья" Фото: ПТО

Изменить размер текста: A A

В Тверской области начался набор водителей для работы на новых автобусах, которые выйдут на линию в Твери и Калининском районе уже в феврале.

По информации пресс-службы правительства региона, на работу приглашаются водители категории D, которые получат полный социальный пакет и трудоустройство по ГК РФ. Иногородним будет предоставлено жилье. Заработная плата составит от 45 тыс. рублей.

Напомним, по итогам аукционов обслуживать основную часть маршрутов будет транспортная компания ООО "Верхневолжское АТП". Ожидается, что на линию выйдут новые низкопольные автобусы экологического стандарта "Евро-5", оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.

Автобусный парк располагается по адресу: город Тверь, улица Шишкова, 92. За дополнительной информацией о вакансии можно обратиться по телефонам: +7(930)180-68-85 или +7(930)153-17-44.

ИСТОЧНИК KP.RU