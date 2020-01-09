Молодёжь Тверской области приглашают на "Творческий вечер"

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:40:29+03:00

В программе вечера - более 200 музыкальных и литературных номеров Фото: vk.com/evening_of_art

Участники будут шутить, петь, танцевать и читать стихи

Изменить размер текста: A A

11 января на площадке Тверского филиала Московского гуманитарно-экономического университета, на ул. Дм. Донского, 37, в шестой раз состоится молодёжный "Творческий вечер".

Участников ждет большой концерт, во время которого они будут читать стихи, петь, танцевать, шутить и веселиться.

Сообщается, что в этом году "Творческий вечер" объединит более 250 участников из Твери, Ржева, Осташкова, Вышнего Волочка, Торжка и Зубцова.

В программе - более 200 творческих номеров.

Начало мероприятия в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU