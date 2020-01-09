2020-01-09T15:40:29+03:00
Общество

Молодёжь Тверской области приглашают на "Творческий вечер"

Участники будут шутить, петь, танцевать и читать стихи
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В программе вечера - более 200 музыкальных и литературных номеров Фото: vk.com/evening_of_artВ программе вечера - более 200 музыкальных и литературных номеров Фото: vk.com/evening_of_art
Изменить размер текста:

11 января на площадке Тверского филиала Московского гуманитарно-экономического университета, на ул. Дм. Донского, 37, в шестой раз состоится молодёжный "Творческий вечер".

Участников ждет большой концерт, во время которого они будут читать стихи, петь, танцевать, шутить и веселиться.

Сообщается, что в этом году "Творческий вечер" объединит более 250 участников из Твери, Ржева, Осташкова, Вышнего Волочка, Торжка и Зубцова.

В программе - более 200 творческих номеров.

Начало мероприятия в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина-водитель пострадала в ДТП под Тверью
В Тверской области умирают чаще, чем рождаются
За период январских праздников в "скорую помощь" в Твери обратились почти пять тысяч человек
В Тверской области иномарка съехала в кювет
Восточный ветер перемен принесет в Тверь настоящий мороз
Похититель вынес из квартиры в Твери икону и два меховых воротника
Более 3500 человек следили за безопасностью в Тверской области в новогодние праздники
В Тверской области начался набор водителей для работы на "Транспорте Верхневолжья"
Молодёжь Тверской области приглашают на "Творческий вечер"
В центре Твери произошло массовое ДТП с участием четырех машин
В Твери состоится Рождественский турнир по тхэквондо
В Тверской области молодой человек угнал автомобиль и бросил его в канаве
В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет, пострадала женщина
Злоумышленники обокрали дом пожилой женщины в Тверской области
Новая транспортная система в Тверской области будет внедрена под гарантии ВЭБ.РФ
Житель Твери задержан по подозрению в убийстве приятеля
Хоккеист из Твери Илья Ковальчук купил дом в "звездном" районе Беверли-Хиллз
В Твери полицейские нашли украденный у посетителя кафе дорогой смартфон
Жителя Твери будут судить за покушение на убийство брата
Вертолет санавиации МЧС Тверской области вылетал на срочный вызов в Кимры
В Тверской области женщина на иномарке съехала в кювет и врезалась в дерево
Пьяная женщина подралась с полицейским в Тверской области
В Твери подведут итоги первого Областного детско –юношеского фестиваля «#PROНовыйГод»
В благодарность за выпивку мужчина в Тверской области украл банковскую карту товарища и снял с нее деньги
В Твери горит ангар, на месте работают спасатели
Внедорожник столкнулся в рейсовым автобусом под Нелидово в Тверской области
Рождество, Новый год и Святки встретят в Твери на празднике в народных традициях