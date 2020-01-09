Молодёжь Тверской области приглашают на "Творческий вечер"
Участники будут шутить, петь, танцевать и читать стихи
В программе вечера - более 200 музыкальных и литературных номеров Фото: vk.com/evening_of_art
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11 января на площадке Тверского филиала Московского гуманитарно-экономического университета, на ул. Дм. Донского, 37, в шестой раз состоится молодёжный "Творческий вечер".
Участников ждет большой концерт, во время которого они будут читать стихи, петь, танцевать, шутить и веселиться.
Сообщается, что в этом году "Творческий вечер" объединит более 250 участников из Твери, Ржева, Осташкова, Вышнего Волочка, Торжка и Зубцова.
В программе - более 200 творческих номеров.
Начало мероприятия в 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU