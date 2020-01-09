В центре Твери произошло массовое ДТП с участием четырех машин

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:19:40+03:00

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Массовое ДТП произошло на проспекте Чайковского в Твери днем, 9 января. В районе дома №6 корпус 1 столкнулись четыре автомобиля.

О случившемся сообщили очевидцы в паблике "Тверь ВКонтакте".

Известно, что в аварии пострадал ребенок - шестилетняя девочка-пассажир одной из авто. На месте работают сотрудники ДПС. На проезжей части образовался небольшой затор. Водителям советуют выбирать пути объезда.

Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU