В центре Твери произошло массовое ДТП с участием четырех машин
Пострадала шестилетняя девочка
ДТП в центре Твери Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"
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Массовое ДТП произошло на проспекте Чайковского в Твери днем, 9 января. В районе дома №6 корпус 1 столкнулись четыре автомобиля.
О случившемся сообщили очевидцы в паблике "Тверь ВКонтакте".
Известно, что в аварии пострадал ребенок - шестилетняя девочка-пассажир одной из авто. На месте работают сотрудники ДПС. На проезжей части образовался небольшой затор. Водителям советуют выбирать пути объезда.
Обстоятельства ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU