9 Янв. 2020 2020-01-09T15:06:43+03:00

В Твери состоится Рождественский турнир по тхэквондо Фото: администрация Твери

Состязания пройдут в ФОК им Султана Ахмерова

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11 января в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Султана Ахмерова состоится XX Рождественский турнир по тхэквондо - ВТФ, посвященный дружбе народов.

Участие в состязаниях примут спортсмены спортивных школ, клубов городов Твери и Тверской области, городов России, имеющих техническую квалификацию не ниже 8 гыпа. Состав команды неограничен.

Соревноваться будут юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины в различных возрастных и весовых категориях.

Торжественное открытие турнира состоится в 12:00.

В 19.00 запланировано награждение победителей, призеров.

ИСТОЧНИК KP.RU