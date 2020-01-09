В Твери состоится Рождественский турнир по тхэквондо
Состязания пройдут в ФОК им Султана Ахмерова
В Твери состоится Рождественский турнир по тхэквондо Фото: администрация Твери
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11 января в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Султана Ахмерова состоится XX Рождественский турнир по тхэквондо - ВТФ, посвященный дружбе народов.
Участие в состязаниях примут спортсмены спортивных школ, клубов городов Твери и Тверской области, городов России, имеющих техническую квалификацию не ниже 8 гыпа. Состав команды неограничен.
Соревноваться будут юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины в различных возрастных и весовых категориях.
Торжественное открытие турнира состоится в 12:00.
В 19.00 запланировано награждение победителей, призеров.
ИСТОЧНИК KP.RU