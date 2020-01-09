2020-01-09T14:57:58+03:00
Происшествия

В Тверской области молодой человек угнал автомобиль и бросил его в канаве

Злоумышленника задержали полицейские
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области мужчина угнал автомобиль и бросил его в кювете Фото: архив "КП"В Тверской области мужчина угнал автомобиль и бросил его в кювете Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В полицию обратился 43-летний житель деревни Тетьково Кашинского района Тверской области. Мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль марки ВАЗ.

Оперативный дежурный составил ориентировку на угнанный автомобиль и направил полученную информацию патрульным экипажам.

Спустя несколько часов сотрудники ГИБДД обнаружили пропавший автомобиль в кювете возле села Горицы Кимрского района. Позже полицейские установили, что к преступлению причастен неработающий 23-летний житель Кашинского района.

В полиции подозреваемый дал признательные показания. Автомобиль вернули владельцу, а в отношении фигуранта возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Твери произошло массовое ДТП с участием четырех машин
В Твери состоится Рождественский турнир по тхэквондо
В Тверской области молодой человек угнал автомобиль и бросил его в канаве
В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет, пострадала женщина
Злоумышленники обокрали дом пожилой женщины в Тверской области
Новая транспортная система в Тверской области будет внедрена под гарантии ВЭБ.РФ
Житель Твери задержан по подозрению в убийстве приятеля
Хоккеист из Твери Илья Ковальчук купил дом в "звездном" районе Беверли-Хиллз
В Твери полицейские нашли украденный у посетителя кафе дорогой смартфон
Жителя Твери будут судить за покушение на убийство брата
Вертолет санавиации МЧС Тверской области вылетал на срочный вызов в Кимры
В Тверской области женщина на иномарке съехала в кювет и врезалась в дерево
Пьяная женщина подралась с полицейским в Тверской области
В Твери подведут итоги первого Областного детско –юношеского фестиваля «#PROНовыйГод»
В благодарность за выпивку мужчина в Тверской области украл банковскую карту товарища и снял с нее деньги
В Твери горит ангар, на месте работают спасатели
Внедорожник столкнулся в рейсовым автобусом под Нелидово в Тверской области
Рождество, Новый год и Святки встретят в Твери на празднике в народных традициях