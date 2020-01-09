В Тверской области молодой человек угнал автомобиль и бросил его в канаве
В полицию обратился 43-летний житель деревни Тетьково Кашинского района Тверской области. Мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль марки ВАЗ.
Оперативный дежурный составил ориентировку на угнанный автомобиль и направил полученную информацию патрульным экипажам.
Спустя несколько часов сотрудники ГИБДД обнаружили пропавший автомобиль в кювете возле села Горицы Кимрского района. Позже полицейские установили, что к преступлению причастен неработающий 23-летний житель Кашинского района.
В полиции подозреваемый дал признательные показания. Автомобиль вернули владельцу, а в отношении фигуранта возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU