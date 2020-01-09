В Тверской области молодой человек угнал автомобиль и бросил его в канаве

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:57:58+03:00

В Тверской области мужчина угнал автомобиль и бросил его в кювете Фото: архив "КП"

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В полицию обратился 43-летний житель деревни Тетьково Кашинского района Тверской области. Мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль марки ВАЗ.

Оперативный дежурный составил ориентировку на угнанный автомобиль и направил полученную информацию патрульным экипажам.

Спустя несколько часов сотрудники ГИБДД обнаружили пропавший автомобиль в кювете возле села Горицы Кимрского района. Позже полицейские установили, что к преступлению причастен неработающий 23-летний житель Кашинского района.

В полиции подозреваемый дал признательные показания. Автомобиль вернули владельцу, а в отношении фигуранта возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU