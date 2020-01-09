2020-01-09T14:26:45+03:00
Происшествия

В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет, пострадала женщина

ДТП произошло в Калязинском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадала женщина-водитель Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ ДТП пострадала женщина-водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась днем, 9 января, на 2-м км автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино, в Калязинском районе Тверской области. О случившемся сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

На указанном участке дороги иномарка "Фиат Пунто", под управлением женщины водителя 1960 года рождения, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадала водитель. Ее доставили в ЦРБ г. Кашина. Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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