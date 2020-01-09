2020-01-09T13:38:45+03:00
Происшествия

Злоумышленники обокрали дом пожилой женщины в Тверской области

Ущерб составил 23 тысячи рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Трое жителей Тверской области обокрали дом пенсионеркиТрое жителей Тверской области обокрали дом пенсионеркиФото: Василий ХОДАРЕВ
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В полицию обратилась 75-летняя жительница поселка Максатиха. Пенсионерка сообщила, что пока ее не было дома, в дом проник неизвестный и украл электроинструменты и предметы быта на общую сумму более 23 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Максатихинского отделения полиции МО МВД России "Бежецкий" установили и задержали злоумышленников. Ими оказались жители Максатихинского района 28, 32 и 37 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности.

Фигуранты сознались в содеянном. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчинам грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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