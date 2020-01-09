2020-01-09T11:44:33+03:00
Происшествия

Житель Твери задержан по подозрению в убийстве приятеля

Ведется следствие
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшегоСледователи разбираются в обстоятельствах произошедшегоФото: Евгения ГУСЕВА
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В Твери следователи СКР задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомого.

По данным следствия, преступление было совершено вечером, 7 января, на улице Гончаровой в Твери. Двое мужчин, находясь в квартире, поругались. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил ножом своего знакомого. От полученных травм 36-летний мужчина скончался.

По уголовному делу, которое возбуждено по статье "Убийство", с участием следователя и криминалиста СКР, сотрудников УМВД проведен ряд следственных и процессуальных действий, с места происшествия изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели произошедшего. Подозреваемый задержан.

- Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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