2020-01-09T10:18:10+03:00
Происшествия

В Твери полицейские нашли украденный у посетителя кафе дорогой смартфон

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В полицию обратился 20-летний житель Твери. Молодой человек сообщил, что в одном из кафе города у него украли мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей, который он оставил без присмотра.

Стражи правопорядка выехали на место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в кафе, опросили возможных свидетелей произошедшего и выяснили, что к краже может быть причастен 52-летний местный житель.

Мужчину доставили в полицию, где он дал признательные показания. Похищенный телефон вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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