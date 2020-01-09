В Твери полицейские нашли украденный у посетителя кафе дорогой смартфон
В полицию обратился 20-летний житель Твери. Молодой человек сообщил, что в одном из кафе города у него украли мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей, который он оставил без присмотра.
Стражи правопорядка выехали на место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в кафе, опросили возможных свидетелей произошедшего и выяснили, что к краже может быть причастен 52-летний местный житель.
Мужчину доставили в полицию, где он дал признательные показания. Похищенный телефон вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU