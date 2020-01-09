Вертолет санавиации МЧС Тверской области вылетал на срочный вызов в Кимры
В воскресенье, 8 января, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентке Кимрской ЦРБ.
В 12:33 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ города Кимры.
После оказания неотложной помощи, в 14:11, пациентка была доставлена в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.
В МЧС напоминают жителям, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации можно звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области: (4822)39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU