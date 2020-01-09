В Тверской области женщина на иномарке съехала в кювет и врезалась в дерево
ДТП произошло в Конаковском районе
Женщина на иномарке съехала в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась утром, 9 января, на 17-м км автодороги М-10 - Конаково-Иваньково, в Конаковском районе.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 28-летняя женщина, управляя автомобилем "Рено Логан", съехала в кювет и наехала на препятствие.
В результате ДТП водитель получила травмы. Пострадавшую увезли в медучреждение с месте аварии до приезда экипажа ДПС. Ее состояние уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU