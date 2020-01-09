2020-01-09T09:02:41+03:00
Общество

Пьяная женщина подралась с полицейским в Тверской области

Инцидент произошел в Кимрах
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области пьяная женщина подралась с полицейским Фото: архив "КП"В Тверской области пьяная женщина подралась с полицейским Фото: архив "КП"
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Следователи в Тверской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летней жительницы города Кимры. Подозреваемую обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

По версии следствия, 7 января 2020 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рядом с магазином по улице Октябрьской в Кимрах, дважды ударила полицейского ОППСП МО МВД России "Кимрский" по лицу.

- В настоящее время по уголовному делу проводится ряд необходимых следственных мероприятий, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

За содеянное фигурантке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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