Пьяная женщина подралась с полицейским в Тверской области
Следователи в Тверской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летней жительницы города Кимры. Подозреваемую обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).
По версии следствия, 7 января 2020 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рядом с магазином по улице Октябрьской в Кимрах, дважды ударила полицейского ОППСП МО МВД России "Кимрский" по лицу.
- В настоящее время по уголовному делу проводится ряд необходимых следственных мероприятий, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
За содеянное фигурантке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU