Пьяная женщина подралась с полицейским в Тверской области

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:02:41+03:00

В Тверской области пьяная женщина подралась с полицейским Фото: архив "КП"

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Следователи в Тверской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летней жительницы города Кимры. Подозреваемую обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

По версии следствия, 7 января 2020 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рядом с магазином по улице Октябрьской в Кимрах, дважды ударила полицейского ОППСП МО МВД России "Кимрский" по лицу.

- В настоящее время по уголовному делу проводится ряд необходимых следственных мероприятий, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

За содеянное фигурантке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU