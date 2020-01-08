2020-01-08T23:58:50+03:00
Звезды

В Твери подведут итоги первого Областного детско –юношеского фестиваля «#PROНовыйГод»

Лучшим участникам вручат дипломы
Ирина ТАРАСОВА
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Лучшим из участников вручат дипломы Дед Мороз и Снегурочка.Лучшим из участников вручат дипломы Дед Мороз и Снегурочка.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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9 января в большом зале Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» состоится Гала – концерт и церемония награждения победителей первого Областного детско –юношеского фестиваля «#PROНовыйГод».

Название фестиваля говорит о том, что представленные на концерте жанры будут посвящены любимому всеми празднику - танцевальные композиции, вокальные произведения, показы театра моды, изготовленные «наряды» для новогодней елочки…

В канун Нового 2020 года в оргкомитет фестиваля поступило около 200 заявок для участия в различных номинациях от детей из Пеновского, Молоковского, Конаковского, Краснохолмского, Осташковского, Ржевского, Удомельского и Калининского районов, а также из Твери.

Лучшим из участников вручат дипломы Дед Мороз и Снегурочка.

Начало в 12.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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