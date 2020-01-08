В Твери подведут итоги первого Областного детско –юношеского фестиваля «#PROНовыйГод»
9 января в большом зале Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» состоится Гала – концерт и церемония награждения победителей первого Областного детско –юношеского фестиваля «#PROНовыйГод».
Название фестиваля говорит о том, что представленные на концерте жанры будут посвящены любимому всеми празднику - танцевальные композиции, вокальные произведения, показы театра моды, изготовленные «наряды» для новогодней елочки…
В канун Нового 2020 года в оргкомитет фестиваля поступило около 200 заявок для участия в различных номинациях от детей из Пеновского, Молоковского, Конаковского, Краснохолмского, Осташковского, Ржевского, Удомельского и Калининского районов, а также из Твери.
Лучшим из участников вручат дипломы Дед Мороз и Снегурочка.
Начало в 12.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU