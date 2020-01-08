2020-01-08T20:38:45+03:00
Происшествия

В благодарность за выпивку мужчина в Тверской области украл банковскую карту товарища и снял с нее деньги

Ирина ТАРАСОВА
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В магазине он запомнил пин-код карты, а когда все уже изрядно подпили, незаметно похитил её из кошелькаВ магазине он запомнил пин-код карты, а когда все уже изрядно подпили, незаметно похитил её из кошелькаФото: Анастасия ОСИПОВА
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8 января 43-летний житель Осташкова Тверской области обратился в полицию. Мужчина пояснил, что у него украли банковскую карту, после чего начали снимать с неё денежные средства.

Стражи полиции выяснили, что накануне у потерпевшего был веселый денек. Он закупился алкоголем, а потом вместе с малознакомым мужчиной распивал его у себя дома. Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства, после чего тот признался в своем хитром плане.

В магазине он запомнил пин-код карты, а когда все уже изрядно подпили, незаметно похитил её из кошелька. Снять деньги после этого не составляло труда, что он тут же и сделал.

- Похищенная карта изъята и возвращена владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, - комментируют в УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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