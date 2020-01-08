2020-01-08T15:54:39+03:00
Происшествия

Внедорожник столкнулся в рейсовым автобусом под Нелидово в Тверской области

Пострадал пассажир внедорожника
Ирина ТАРАСОВА
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Сила удара была такова, что автобус отбросило в кювет. Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиСила удара была такова, что автобус отбросило в кювет. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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8 января на автодороге «Нелидово – Белый», в районе поселения Горки Нелидовского городского округа произошло лобовое столкновение легкового автомобиля СангЕнг Кайрон с рейсовым автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту г. Белый – г. Нелидово.

Сила удара была такова, что автобус отбросило в кювет. Управлял им 42-летний водитель, находилось в автобусе 12 человек, из них 2 детей. К счастью, пострадавших нет.

А вот во внедорожнике пострадал 29-летний пассажир.

- Диагноз уточняется, мужчина госпитализирован в Нелидовскую ЦРБ.

Что касается причины ДТП, то она устанавливается.

В ГУ МЧС России по Тверской области уточняют, что движение на автодороге не нарушалось. На месте ДТП никаких работ не проводилось. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 8 человек, 2 единицы. техники.

Пассажир внедорожника госпитализирован. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Пассажир внедорожника госпитализирован. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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