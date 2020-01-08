Провалившийся под лёд мужчина в Тверской области скончался от переохлаждения

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:19:30+03:00

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7 января около 22 часов в главное управление МЧС России по Тверской области поступило сообщение о том, что в городе Бежецке в акватории река Остречина (в районе ул. Чудова, 1а) тонет человек. Очевидец ЧП оказался смельчаком и ринулся помогать тонущему.

Оперативно прибывшие на место спасатели, медработники и полиция увидели, что человек провалился в воду в 25 метрах от берега. Помогая ему , ушел под воду и его спасатель.

- В 22.10 очевидца, 39-летнего мужчину, спасатели доставили на берег и передали медикам. В 22.15 на берег доставили и второго человека. Однако он уже не дышал, а спустя 14 минут (в 22.24) скончался от переохлаждения, - комментируют в ГУ МЧС Росси по Тверской области.

Всего на происшествие привлекались 13 человек, 5 ед. техники, в том числе от МЧС России 6 человек, 2 ед. техники.

ИСТОЧНИК KP.RU