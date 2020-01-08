2020-01-08T15:23:14+03:00
Звезды

Рождество, Новый год и Святки встретят в Твери на празднике в народных традициях

Всех приглашает Детский музейный центр ТГОМ
Ирина ТАРАСОВА
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Будут как узнаваемые персонажи, так и не очень. Фото: из архива Полины ГрановскойБудут как узнаваемые персонажи, так и не очень. Фото: из архива Полины Грановской
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11 января Детский музейный центр Тверского государственного объединенного музея приглашает всех желающих на семейный праздник «Святочная вечёрка».

Праздник будет особенный. Гости смогут отметить сразу три в одном - Рождество, Новый год и Святки. Причем - в народных традициях вместе с участниками семейной этностудии «Матица».

В программе встречи: традиционное рождественское кукольное вертепное представление, новогодняя сказочная история, народные песни и игры, любимые новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка.

Но не обойдется и без персонажей современных. Например, традиционного героя святочных гуляний "доктора" уже назвали Доктором Хаосом (от Доктора Хаус - Ред.) Впрочем, ожидаются и другие любопытные открытия.

Адрес: ул. Советская, 3а.

Тел.: 45-71-76.

Без Дед Мороза, конечно, не обойдется. Фото: из архива Полины Грановской

Без Дед Мороза, конечно, не обойдется. Фото: из архива Полины Грановской

ИСТОЧНИК KP.RU

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