Рождество, Новый год и Святки встретят в Твери на празднике в народных традициях
11 января Детский музейный центр Тверского государственного объединенного музея приглашает всех желающих на семейный праздник «Святочная вечёрка».
Праздник будет особенный. Гости смогут отметить сразу три в одном - Рождество, Новый год и Святки. Причем - в народных традициях вместе с участниками семейной этностудии «Матица».
В программе встречи: традиционное рождественское кукольное вертепное представление, новогодняя сказочная история, народные песни и игры, любимые новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка.
Но не обойдется и без персонажей современных. Например, традиционного героя святочных гуляний "доктора" уже назвали Доктором Хаосом (от Доктора Хаус - Ред.) Впрочем, ожидаются и другие любопытные открытия.
Адрес: ул. Советская, 3а.
Тел.: 45-71-76.
Без Дед Мороза, конечно, не обойдется. Фото: из архива Полины Грановской
ИСТОЧНИК KP.RU