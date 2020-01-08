2020-01-08T13:07:20+03:00
Происшествия

В доме Твери, где взорвался газ, проводится ряд судебных экспертиз

Расследование уголовного дела продолжается
Ирина ТАРАСОВА
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Следователи продолжают устанавливать обстоятельства соблюдения необходимых норм и правил при эксплуатации газового оборудования. ФОТО: СУ СК РФ по Тверской областиСледователи продолжают устанавливать обстоятельства соблюдения необходимых норм и правил при эксплуатации газового оборудования. ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области
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8 января стало известно, что женщина, пострадавшая при взрыве газа в квартире, скончалась в больнице Твери. Напомним, до трагедии на кухне дома №19, расположенного по бульвару Гусева, проводился ремонт.

Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области продолжается расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст. 238 УК РФ).

Ранее сообщалось, что с 13 ноября и до 2 января нанятый мужчина устанавливал на кухне данной квартиры новый гарнитур. В ходе осуществления демонтажа и установки кухонных шкафов, им были допущены нарушения, повлекшие деформацию газового шланга, соединяющего газовую трубу и газовую плиту. 2 января в результате возникшей утечки газа в квартире произошел хлопок.

- По уголовному делу следователи продолжают устанавливать обстоятельства соблюдения необходимых норм и правил при эксплуатации газового оборудования. Проводится ряд судебных экспертиз, в том числе трасологическая, медицинские, взрывотехническая, пожарно-техническая. Расследование продолжается, - комментирует капитан юстиции, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области по взаимодействию со СМИ Валерия Павлова.

2 января в результате возникшей утечки газа в квартире произошел хлопок. ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области

2 января в результате возникшей утечки газа в квартире произошел хлопок. ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области

2 января в результате возникшей утечки газа в квартире произошел хлопок. ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области

2 января в результате возникшей утечки газа в квартире произошел хлопок. ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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