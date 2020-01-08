Женщина, пострадавшая при взрыве газа в квартире, скончалась в Твери

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:08:36+03:00

Хозяева квартиры были госпитализированы с травмами и ожогами второй степени, однако женщина скончалась Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

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8 января стало известно, что пострадавшая при взрыве газа в квартире женщина, скончалась в больнице Твери. Несмотря на травмы, более 70% ожогов, многие не допускали мысли, что женщина не выживет и надеялись на чудо, однако травмы оказались слишком серьезными.

- Это очень положительная семья. Александр и Ольга. Мы с ними жили бок о бок всю жизнь, стали почти как родственники, - рассказывает одна из соседок. - Муж на скорой помощи работал. Да и Ольга его была очень хорошей. За несколько дней до трагедии я ее видела, она пригласила меня в гости оценить их новый хороший ремонт. До этого с ними жил сын, а вот как съехал, они и решили обновиться, начать новую жизнь для себя...

Напомним, ЧП произошло 2 января, в 6:40, в квартире на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева в Твери. Супруг вернулся с работы, жена пошла погреть ему еду. Вот тут-то и произошёл взрыв газа.

В результате которого с двух лоджий квартиры, смотрящих на разные стороны дома, сорвало бетонные ограждения, вырвало все оконные рамы квартиры, появилась трещина на несущих конструкциях, которая, по словам жителей этого подъезда, дошла даже до 9 этажа.

Хозяева квартиры были госпитализированы с травмами и ожогами второй степени.

ЧП занимается и прокуратура, и Следственное управление Следственного комитета. Дом до сих пор оцеплен. Полиция дежурит на объекте.

- По уголовному делу следователи продолжают устанавливать обстоятельства соблюдения необходимых норм и правил при эксплуатации газового оборудования. Проводится ряд судебных экспертиз, в том числе трасологическая, медицинские, взрывотехническая, пожарно-техническая. Расследование продолжается, - комментирует капитан юстиции, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области по взаимодействию со СМИ Валерия Павлова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/752994" frameborder="0"></iframe> Видео с места взрыва газа в квартире Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU