2020-01-08T13:08:36+03:00
Происшествия

Женщина, пострадавшая при взрыве газа в квартире, скончалась в Твери

Расследование ЧП продолжается
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Хозяева квартиры были госпитализированы с травмами и ожогами второй степени, однако женщина скончаласьХозяева квартиры были госпитализированы с травмами и ожогами второй степени, однако женщина скончаласьФото: Олег ЗИНЧЕНКО
Изменить размер текста:

8 января стало известно, что пострадавшая при взрыве газа в квартире женщина, скончалась в больнице Твери. Несмотря на травмы, более 70% ожогов, многие не допускали мысли, что женщина не выживет и надеялись на чудо, однако травмы оказались слишком серьезными.

- Это очень положительная семья. Александр и Ольга. Мы с ними жили бок о бок всю жизнь, стали почти как родственники, - рассказывает одна из соседок. - Муж на скорой помощи работал. Да и Ольга его была очень хорошей. За несколько дней до трагедии я ее видела, она пригласила меня в гости оценить их новый хороший ремонт. До этого с ними жил сын, а вот как съехал, они и решили обновиться, начать новую жизнь для себя...

Напомним, ЧП произошло 2 января, в 6:40, в квартире на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева в Твери. Супруг вернулся с работы, жена пошла погреть ему еду. Вот тут-то и произошёл взрыв газа.

В результате которого с двух лоджий квартиры, смотрящих на разные стороны дома, сорвало бетонные ограждения, вырвало все оконные рамы квартиры, появилась трещина на несущих конструкциях, которая, по словам жителей этого подъезда, дошла даже до 9 этажа.

Хозяева квартиры были госпитализированы с травмами и ожогами второй степени.

ЧП занимается и прокуратура, и Следственное управление Следственного комитета. Дом до сих пор оцеплен. Полиция дежурит на объекте.

- По уголовному делу следователи продолжают устанавливать обстоятельства соблюдения необходимых норм и правил при эксплуатации газового оборудования. Проводится ряд судебных экспертиз, в том числе трасологическая, медицинские, взрывотехническая, пожарно-техническая. Расследование продолжается, - комментирует капитан юстиции, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области по взаимодействию со СМИ Валерия Павлова.

Видео с места взрыва газа в квартире Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Внедорожник столкнулся в рейсовым автобусом под Нелидово в Тверской области
Рождество, Новый год и Святки встретят в Твери на празднике в народных традициях
Провалившийся под лёд мужчина в Тверской области скончался от переохлаждения
В доме Твери, где взорвался газ, проводится ряд судебных экспертиз
Женщина, пострадавшая при взрыве газа в квартире, скончалась в Твери
Праздники заканчиваются, «новогодний автобус» завершает свою работу в Твери
81-летний мужчина перебегал дорогу под Тверью и погиб под колесами автомобиля
Два человека погибли при пожарах в Тверской области
В Твери задержан подозреваемый в торговле наркотиками
Губернатор Игорь Руденя и митрополит Савва поздравили с Рождеством учеников епархиальной школы Твери
В Детском музейном центре Твери продолжаются «Сказочные каникулы»
На выезде с автомойки в Твери столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
Воскресенский кафедральный собор Твери приглашает на Рождественский фестиваль хоровой музыки
По факту нападения на врача в больнице Ржева Тверской области началась доследственная проверка
Череду рождественских праздников в Твери открыл «Снежный бал»
Водитель Nissan погиб в Твери после столкновения с троллейбусом и опорой освещения
Глава Тверской области встретил Рождество в кафедральном соборе Ржева
В Твери отметят Рождество песнями, плясками, спектаклями
Накануне Рождества исполнилась новогодняя мечта 6-летней тверичанки Таисии Тихомировой
Школьница из Тверской области спасла двух ребят, провалившихся под лёд в Петербурге
В Ботаническом саду Твери научат плести мочалки
Окраины микрорайона «Юность» в Твери заволокло черным дымом от горящих покрышек