Праздники заканчиваются, «новогодний автобус» завершает свою работу в Твери

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:17:51+03:00

В Твери перестает работать «новогодний автобус», который развозил пассажиров бесплатно по трем маршрутам Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

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Длинные праздничные выходные подходят к концу. Вместе с этим завершаются и новогодние акции.

Так, сегодня, 8 января, в Твери перестанет работать «новогодний автобус», который развозил пассажиров бесплатно по трем маршрутам. С 25 по 29 декабря - по маршруту №20 (Энергоремонт – Мигалово), с 30 декабря по 3 января 2020 года – по маршруту № 31 (Мамулино – Перинатальный центр), с 4 по 8 января – по маршруту №36 (Мамулино – Сахарово), - напоминают в пресс-службе правительства Тверской области.

Напомним, презентация брендированного автобуса состоялась 24 декабря 2019 года в рамках внедрения в Тверской области новой модели пассажирских перевозок. Транспорт был взят МУП «ПАТП-1» по договору специально для тестирования новой транспортной модели.

Новая система пассажирских перевозок будет запущена в феврале 2020 года в Твери и Калининском районе. Данный опыт предполагается распространить в других муниципальных образованиях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU