81-летний мужчина перебегал дорогу под Тверью и погиб под колесами автомобиля

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:29:31+03:00

Со слов водителя пожилой человек перебегал проезжую часть в 20 метрах от пешеходного перехода. Фото: УГИБДД по Тверской области

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Утром 8 января в Калининском районе на 15 км автодороги Тверь-Бежецк произошло ДТП.

42-летний водитель, управляя а/м Ваз 2115, совершил наезд на 81-летнего пешехода. Со слов мужчины пожилой человек перебегал проезжую часть в 20 метрах от пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства.

В Управлении ГИБДД по Тверской области сообщают, что пешеход скончался на месте ДТП. Водитель был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU