81-летний мужчина перебегал дорогу под Тверью и погиб под колесами автомобиля
Водитель был трезв
Со слов водителя пожилой человек перебегал проезжую часть в 20 метрах от пешеходного перехода. Фото: УГИБДД по Тверской области
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Утром 8 января в Калининском районе на 15 км автодороги Тверь-Бежецк произошло ДТП.
42-летний водитель, управляя а/м Ваз 2115, совершил наезд на 81-летнего пешехода. Со слов мужчины пожилой человек перебегал проезжую часть в 20 метрах от пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства.
В Управлении ГИБДД по Тверской области сообщают, что пешеход скончался на месте ДТП. Водитель был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU