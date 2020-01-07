Два человека погибли при пожарах в Тверской области
В ночь на 7 января загорелся жилой дом в деревне Пономарево Сандовского района. После ликвидации пожара выяснилось, что в огне погиб 54-летний мужчина. В ходе проверки, которая ведется следственным управлением Следственного комитета РФ по Тверской области, будут установлены причины возгорания и гибели человека.
В ту же ночь еще один пожар произошел в Торжокском районе. В деревне Марьино также горел жилой дом. Здесь площадь возгорания была незначительной, однако находившийся в доме мужчина получил сильные ожоги и был госпитализирован. Позже он скончался в больнице. По предварительным данным, хозяин дома находился в нетрезвом состоянии, а причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU