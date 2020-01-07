2020-01-07T23:00:22+03:00
Происшествия

Два человека погибли при пожарах в Тверской области

Оба случая произошли в ночь на Рождество
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь на 7 января загорелся жилой дом в деревне Пономарево Сандовского района. После ликвидации пожара выяснилось, что в огне погиб 54-летний мужчина. В ходе проверки, которая ведется следственным управлением Следственного комитета РФ по Тверской области, будут установлены причины возгорания и гибели человека.

В ту же ночь еще один пожар произошел в Торжокском районе. В деревне Марьино также горел жилой дом. Здесь площадь возгорания была незначительной, однако находившийся в доме мужчина получил сильные ожоги и был госпитализирован. Позже он скончался в больнице. По предварительным данным, хозяин дома находился в нетрезвом состоянии, а причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два человека погибли при пожарах в Тверской области
В Твери задержан подозреваемый в торговле наркотиками
Губернатор Игорь Руденя и митрополит Савва поздравили с Рождеством учеников епархиальной школы Твери
В Детском музейном центре Твери продолжаются «Сказочные каникулы»
На выезде с автомойки в Твери столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
Воскресенский кафедральный собор Твери приглашает на Рождественский фестиваль хоровой музыки
По факту нападения на врача в больнице Ржева Тверской области началась доследственная проверка
Череду рождественских праздников в Твери открыл «Снежный бал»
Водитель Nissan погиб в Твери после столкновения с троллейбусом и опорой освещения
Глава Тверской области встретил Рождество в кафедральном соборе Ржева
В Твери отметят Рождество песнями, плясками, спектаклями
Накануне Рождества исполнилась новогодняя мечта 6-летней тверичанки Таисии Тихомировой
Школьница из Тверской области спасла двух ребят, провалившихся под лёд в Петербурге
В Ботаническом саду Твери научат плести мочалки
Окраины микрорайона «Юность» в Твери заволокло черным дымом от горящих покрышек