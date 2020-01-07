В Твери задержан подозреваемый в торговле наркотиками

7 Янв. 2020 2020-01-07T22:15:30+03:00

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7 января в ходе проверки поступившей оперативной информации сотрудники наркоконтроля УМВД России по Тверской области задержали мужчину, который пытался продать наркотическое вещество. Не состоявшаяся «сделка» была пресечена полицейскими на Волоколамском проспекте.

Выяснилось, что задержанный – мужчина 36 лет – уже имел судимость. При обыске у него было найдено вещество, которое оказалось героином. Статья 228.1 УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В отношении задержанного проводится проверка на предмет его причастности к другим подобным случаям.

ИСТОЧНИК KP.RU