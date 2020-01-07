2020-01-07T22:15:30+03:00
Происшествия

В Твери задержан подозреваемый в торговле наркотиками

Проводятся следственные действия
Ирина ТАРАСОВА
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7 января в ходе проверки поступившей оперативной информации сотрудники наркоконтроля УМВД России по Тверской области задержали мужчину, который пытался продать наркотическое вещество. Не состоявшаяся «сделка» была пресечена полицейскими на Волоколамском проспекте.

Выяснилось, что задержанный – мужчина 36 лет – уже имел судимость. При обыске у него было найдено вещество, которое оказалось героином. Статья 228.1 УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В отношении задержанного проводится проверка на предмет его причастности к другим подобным случаям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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