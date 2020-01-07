Губернатор Игорь Руденя и митрополит Савва поздравили с Рождеством учеников епархиальной школы Твери

7 Янв. 2020 2020-01-07T20:53:40+03:00

Губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Савва поздравили учеников и преподавателей с праздником. Фото: ПТО

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Посещение Тверской епархиальной православной школы во имя святителя Тихона Задонского губернатором и главой Тверской епархии в праздник Рождества Христова уже стало традицией. Так было и 7 января в этом году.

Как обычно, ученики подготовили для гостей спектакль, который назывался «Волшебные подарки». Постановка получила высокую оценку Игоря Рудени и митрополита Саввы.

В епархиальной православной школе, существующей в Твери с 1994 года, преподаются не только общеобразовательные предметы, но и дисциплины, позволяющие углубленно изучать историю России и православной церкви.

В свободное от учебы время школьники занимаются в разных кружках и спортивных секциях. Многие из них завоевывали призовые места на различных олимпиадах. А некоторые преподаватели получили премию «За нравственный подвиг учителя».

Школьники показали гостям спектакль «Волшебные подарки». Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU