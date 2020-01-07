В Детском музейном центре Твери продолжаются «Сказочные каникулы»

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:51:42+03:00

Взрослых и детей ждут выставки и мастер-классы

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«Сказочные каникулы» продолжаются в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея. На встречи приглашают взрослых и детей.

В программе:

8 января в 12.00 - Гончарная мастерская «Новогодний мандарин». Гости изготовят подставку под салфетки.

- Традиционно новогодние праздники связаны с ароматом хвои и мандаринов. Предлагаем сделать из глины «мандариновую» подставку под салфетки и украсить цветными ангобами.

9 января в 12.00 - «Рождественский дед». МК по изготовлению старинной куклы-дергунчика.

- Все дети, без исключения, обожают подвижные игрушки. Конечно, можно купить их в магазине, но гораздо интереснее и полезнее сделать своими руками.

10 января в 12.00 - МК «Зимняя сказка» - картина в технике верховой набойки. МК 6+, дети до 8 лет только в сопровождении взрослых.

- Предлагаем вам изготовить небольшую картину или панно из ткани в технике верховой набойки. Это изделие украсит ваш интерьер и еще долгое время будет напоминать о новогодних волшебных впечатлениях и снежной зиме.

11 января

- В 11.00 в 12.00 в 13.30 - Студия «От трёх до пяти» и Студия «Королевство теней»

- В 16.00 - Семейный праздник «Святочная вечёрка».

Детский музейный центр приглашает всех желающих от 3 лет отпраздновать Рождество, Новый год и Святки в народных традициях вместе с участниками семейной этностудии «Матица»!

В программе праздника: традиционное рождественское кукольное вертепное представление, новогодняя сказочная история, народные песни и игры, любимые новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка!

Адрес: ул. Советская, 3а.

Тел.: 45-71-76.

ИСТОЧНИК KP.RU