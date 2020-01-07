В Детском музейном центре Твери продолжаются «Сказочные каникулы»
«Сказочные каникулы» продолжаются в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея. На встречи приглашают взрослых и детей.
В программе:
8 января в 12.00 - Гончарная мастерская «Новогодний мандарин». Гости изготовят подставку под салфетки.
- Традиционно новогодние праздники связаны с ароматом хвои и мандаринов. Предлагаем сделать из глины «мандариновую» подставку под салфетки и украсить цветными ангобами.
9 января в 12.00 - «Рождественский дед». МК по изготовлению старинной куклы-дергунчика.
- Все дети, без исключения, обожают подвижные игрушки. Конечно, можно купить их в магазине, но гораздо интереснее и полезнее сделать своими руками.
10 января в 12.00 - МК «Зимняя сказка» - картина в технике верховой набойки. МК 6+, дети до 8 лет только в сопровождении взрослых.
- Предлагаем вам изготовить небольшую картину или панно из ткани в технике верховой набойки. Это изделие украсит ваш интерьер и еще долгое время будет напоминать о новогодних волшебных впечатлениях и снежной зиме.
11 января
- В 11.00 в 12.00 в 13.30 - Студия «От трёх до пяти» и Студия «Королевство теней»
- В 16.00 - Семейный праздник «Святочная вечёрка».
Детский музейный центр приглашает всех желающих от 3 лет отпраздновать Рождество, Новый год и Святки в народных традициях вместе с участниками семейной этностудии «Матица»!
В программе праздника: традиционное рождественское кукольное вертепное представление, новогодняя сказочная история, народные песни и игры, любимые новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка!
Адрес: ул. Советская, 3а.
Тел.: 45-71-76.
ИСТОЧНИК KP.RU