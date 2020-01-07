2020-01-07T15:20:09+03:00
Происшествия

На выезде с автомойки в Твери столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

Водители были трезвы
Ирина ТАРАСОВА
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Есть пострадавший, но угрозы жизни нетЕсть пострадавший, но угрозы жизни нетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Праздничные дни не обходятся без ДТП даже в черте города. 7 января около 15.00 в Твери на улице Шишкова у дома 90а произошло столкновение двух транспортных средств.

В Управлении ГИБДД по Тверской области сообщают, что автомобиль Hyundai Getz выезжал с прилегающей территории автомойки. Водитель не справился с управлением и столкнулся с Chevrolet Niva.

- Пострадал пассажир Hyundai. Угрозы жизни нет. Оба водителя были трезвые, - уточняют сотрудники автоинспекции.

Напомним, несколькими часами ранее на улице Советской произошло ДТП с летальным исходом. Nissan X-Trail выехал на встречную полосу, где столкнулся касательно с троллейбусом. А после удара наехал на опору освещения. Водитель скончался на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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