На выезде с автомойки в Твери столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

7 Янв. 2020 2020-01-07T15:20:09+03:00

Есть пострадавший, но угрозы жизни нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Праздничные дни не обходятся без ДТП даже в черте города. 7 января около 15.00 в Твери на улице Шишкова у дома 90а произошло столкновение двух транспортных средств.

В Управлении ГИБДД по Тверской области сообщают, что автомобиль Hyundai Getz выезжал с прилегающей территории автомойки. Водитель не справился с управлением и столкнулся с Chevrolet Niva.

- Пострадал пассажир Hyundai. Угрозы жизни нет. Оба водителя были трезвые, - уточняют сотрудники автоинспекции.

Напомним, несколькими часами ранее на улице Советской произошло ДТП с летальным исходом. Nissan X-Trail выехал на встречную полосу, где столкнулся касательно с троллейбусом. А после удара наехал на опору освещения. Водитель скончался на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU