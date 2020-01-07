На выезде с автомойки в Твери столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
Праздничные дни не обходятся без ДТП даже в черте города. 7 января около 15.00 в Твери на улице Шишкова у дома 90а произошло столкновение двух транспортных средств.
В Управлении ГИБДД по Тверской области сообщают, что автомобиль Hyundai Getz выезжал с прилегающей территории автомойки. Водитель не справился с управлением и столкнулся с Chevrolet Niva.
- Пострадал пассажир Hyundai. Угрозы жизни нет. Оба водителя были трезвые, - уточняют сотрудники автоинспекции.
Напомним, несколькими часами ранее на улице Советской произошло ДТП с летальным исходом. Nissan X-Trail выехал на встречную полосу, где столкнулся касательно с троллейбусом. А после удара наехал на опору освещения. Водитель скончался на месте ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU