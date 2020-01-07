Воскресенский кафедральный собор Твери приглашает на Рождественский фестиваль хоровой музыки

7 Янв. 2020 2020-01-07T14:59:34+03:00

В программе прозвучат духовные и светские произведения для хора

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11 января в 12.00 в Воскресенском кафедральном соборе Твери (ул. Баррикадная, 1) состоится ежегодный Рождественский фестиваль хоровых коллективов Твери и области. Ежегодное событие пройдет в рамках ХVII Рождественского фестиваля «С верой в III тысячелетие». Организаторы - Тверская академическая филармония и Отдел культуры Тверской епархии при поддержке храма свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Твери.

В концерте примут участие: Губернаторский камерный хор «Русский партес» и мужской вокальный ансамбль «АРТэЛь» (Тверская академическая областная филармония), народный коллектив камерный хор Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, народный коллектив вокальный ансамбль «Росинки».

В программе прозвучат духовные и светские произведения для хора.

Приглашают всех желающих. Вход свободный.

Напомним, концерт в соборе пройдет во второй день фестиваля. Днем ранее, 10 января в 18.30, в Тверской филармонии состоится торжественное открытие ХVII Рождественского фестиваля «С верой в III тысячелетие».

Билеты на открытие фестиваля (вход платный) можно приобрести в кассе филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU