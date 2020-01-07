По факту нападения на врача в больнице Ржева Тверской области началась доследственная проверка
Следственный комитет РФ по Тверской области начал доследственную проверку по факту нападения на медицинского работника в городе Ржев Тверской области.
Ранее в СМИ сообщалось, что инцидент произошел в ночь на 2 января. Мужчина, который привез в больницу пациентку, зашел в кабинет дежурного врача в травматологическом отделении ЦРБ города Ржева, после чего несколько раз ударил заведующего отделением Михаила Смелова по лицу и голове.
Пострадавший написал заявление в полицию. Обстоятельствами случившегося заинтересовались и в следственном комитете.
- С целью установления всех подробностей следователем Ржевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщают в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU