По факту нападения на врача в больнице Ржева Тверской области началась доследственная проверка

7 Янв. 2020 2020-01-07T14:02:14+03:00

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Следственный комитет РФ по Тверской области начал доследственную проверку по факту нападения на медицинского работника в городе Ржев Тверской области.

Ранее в СМИ сообщалось, что инцидент произошел в ночь на 2 января. Мужчина, который привез в больницу пациентку, зашел в кабинет дежурного врача в травматологическом отделении ЦРБ города Ржева, после чего несколько раз ударил заведующего отделением Михаила Смелова по лицу и голове.

Пострадавший написал заявление в полицию. Обстоятельствами случившегося заинтересовались и в следственном комитете.

- С целью установления всех подробностей следователем Ржевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU