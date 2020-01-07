2020-01-07T13:07:05+03:00
Звезды

Череду рождественских праздников в Твери открыл «Снежный бал»

Мероприятие прошло в ДК "Пролетарка" уже в третий раз
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Принять участие могли все желающие. Фото: ДК "Пролетарка" ТвериПринять участие могли все желающие. Фото: ДК "Пролетарка" Твери
Изменить размер текста:

6 января в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» состоялся «Снежный бал», который открыл череду рождественских праздников. В мероприятии могли принять участие все желающие независимо от возраста. Единственным пожеланием организаторов было, чтобы одежду на бал выбирали светлых снежных тонов от белого до серебристого.

Танцевальному вечеру предшествовал мастер-класс, который прошел 4 января. А это означает, что на балу не умеющих танцевать не было.

По традиции открывался он полонезом или бальным шествием! Затем следовали - сударушка, кадриль и все многообразие вальсов - большой фигурный вальс, вальс - мазурка, вальс - бостон, французский, испанский, русский вальс…

- Вальс - это всегда любимая номинация у всех участников бала, - поделилась главный организатор праздника, преподаватель бальных танцев, руководитель танцевально – спортивного клуба «Овация» Елена Чечина. - Ведь сама по себе структура, музыка вальса вызывает позитивное настроение, радость и даже восторг! А кружение, вращение вальсом по залу символизирует течение жизни.

"Снежный бал" открыл в Твери рождественские праздники. в Фото: ДК "Пролетарка" Твери

"Снежный бал" открыл в Твери рождественские праздники. в Фото: ДК "Пролетарка" Твери

"Снежный бал" открыл в Твери рождественские праздники. в Фото: ДК "Пролетарка" Твери

"Снежный бал" открыл в Твери рождественские праздники. в Фото: ДК "Пролетарка" Твери

Вальс - вне времени. Фото: ДК "Пролетарка" Твери

Вальс - вне времени. Фото: ДК "Пролетарка" Твери

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выезде с автомойки в Твери столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
Воскресенский кафедральный собор Твери приглашает на Рождественский фестиваль хоровой музыки
По факту нападения на врача в больнице Ржева Тверской области началась доследственная проверка
Череду рождественских праздников в Твери открыл «Снежный бал»
Водитель Nissan погиб в Твери после столкновения с троллейбусом и опорой освещения
Глава Тверской области встретил Рождество в кафедральном соборе Ржева
В Твери отметят Рождество песнями, плясками, спектаклями
Накануне Рождества исполнилась новогодняя мечта 6-летней тверичанки Таисии Тихомировой
Школьница из Тверской области спасла двух ребят, провалившихся под лёд в Петербурге
В Ботаническом саду Твери научат плести мочалки
Окраины микрорайона «Юность» в Твери заволокло черным дымом от горящих покрышек