Череду рождественских праздников в Твери открыл «Снежный бал»

7 Янв. 2020 2020-01-07T13:07:05+03:00

Мероприятие прошло в ДК "Пролетарка" уже в третий раз

Изменить размер текста: A A

6 января в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» состоялся «Снежный бал», который открыл череду рождественских праздников. В мероприятии могли принять участие все желающие независимо от возраста. Единственным пожеланием организаторов было, чтобы одежду на бал выбирали светлых снежных тонов от белого до серебристого.

Танцевальному вечеру предшествовал мастер-класс, который прошел 4 января. А это означает, что на балу не умеющих танцевать не было.

По традиции открывался он полонезом или бальным шествием! Затем следовали - сударушка, кадриль и все многообразие вальсов - большой фигурный вальс, вальс - мазурка, вальс - бостон, французский, испанский, русский вальс…

- Вальс - это всегда любимая номинация у всех участников бала, - поделилась главный организатор праздника, преподаватель бальных танцев, руководитель танцевально – спортивного клуба «Овация» Елена Чечина. - Ведь сама по себе структура, музыка вальса вызывает позитивное настроение, радость и даже восторг! А кружение, вращение вальсом по залу символизирует течение жизни.

"Снежный бал" открыл в Твери рождественские праздники. в Фото: ДК "Пролетарка" Твери

"Снежный бал" открыл в Твери рождественские праздники. в Фото: ДК "Пролетарка" Твери

Вальс - вне времени. Фото: ДК "Пролетарка" Твери

ИСТОЧНИК KP.RU