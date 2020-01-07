Водитель Nissan погиб в Твери после столкнулся с троллейбусом и опорой освещения
Есть и пострадавшая
Удар был такой силы, что мужчина-водитель скончался на месте ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области
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Около полудня 7 января на улице Советской в центре Твери произошло ДТП с летальным исходом. Nissan X-Trail выехал на встречную полосу, где столкнулся касательно с троллейбусом. А после удара наехал на опору освещения.
Удар был такой силы, что мужчина-водитель скончался на месте ДТП.
В Управлении ГИБДД России по Тверской области сообщают и о пострадавшей.
- В троллейбусе, при резком торможении упала пассажирка, женщина 1954 года рождения. Зафиксирован ушиб правого предплечья.
ИСТОЧНИК KP.RU