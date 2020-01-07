2020-01-07T12:26:06+03:00
Происшествия

Водитель Nissan погиб в Твери после столкнулся с троллейбусом и опорой освещения

Есть и пострадавшая
Ирина ТАРАСОВА
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Удар был такой силы, что мужчина-водитель скончался на месте ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской областиУдар был такой силы, что мужчина-водитель скончался на месте ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области
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Около полудня 7 января на улице Советской в центре Твери произошло ДТП с летальным исходом. Nissan X-Trail выехал на встречную полосу, где столкнулся касательно с троллейбусом. А после удара наехал на опору освещения.

Удар был такой силы, что мужчина-водитель скончался на месте ДТП.

В Управлении ГИБДД России по Тверской области сообщают и о пострадавшей.

- В троллейбусе, при резком торможении упала пассажирка, женщина 1954 года рождения. Зафиксирован ушиб правого предплечья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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