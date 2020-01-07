2020-01-07T04:26:47+03:00
Общество

Глава Тверской области встретил Рождество в кафедральном соборе Ржева

Богослужение возглавил епископ Ржевский и Торопецкий Адриан
Ирина ТАРАСОВА
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Игорь Руденя встретил Рождество в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Оковецкая в Ржеве. Фото: ПТОИгорь Руденя встретил Рождество в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Оковецкая в Ржеве. Фото: ПТО
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В ночь с 6 на 7 января православные христиане встретили один из главных праздников - Рождество Христово. Торжественные богослужения прошли во всех храмах региона. Вместе с верующими встретил праздник и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Каждый год глава региона посещает разные святыни тверской земли. На этот раз он побывал в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери Оковецкая в Ржеве. Вместе с ним были и его дети, - отмечают в пресс-службе правительства Тверской области.

Возглавил Рождественское богослужение епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.

Напомним, что Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери Оковецкая в Ржеве был построен в 1831 году на месте одноимённой деревянной церкви. Оковецкая (Ржевская) икона Богоматери была обретена в 1539 году у села Оковцы и является одной из самых почитаемых святынь на территории Верхневолжья.

Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери Оковецкая в Ржеве был построен в 1831 году. Фото: ПТО

Кафедральный собор в честь иконы Божией Матери Оковецкая в Ржеве был построен в 1831 году. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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