2020-01-06T21:30:27+03:00
Общество

В Твери отметят Рождество песнями, плясками, спектаклями

В областной столице в честь праздника будет где погулять и на что посмотреть
Алина ПЕТРОВА
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На Рождественской ярмарке. Фото: пресс-служба администрации ТвериНа Рождественской ярмарке. Фото: пресс-служба администрации Твери
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В Рождество 7 января Городской сад ровно в полдень приглашает всех жалеющих на интерактивный Рождественский спектакль.

Также на «Рождественской ярмарке» на улице Трёхсвятской в 12 часов начнётся праздничная программа, посвященная Рождеству Христову. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Чуть ранее, в 11 часов в Тверском городском музейно-выставочном центре (расположен рядом с Путевым дворцом - Ред.) будет праздничная программа «Рождество Христово».

Гостей ожидает выступление ансамбля народных песен, рождественская викторина с призами от музейно-выставочного центра, интересные мастер-классы и бесплатные экскурсии по выставке. Также в доме культуры посёлка Элеватор пройдёт семейный праздник «К нам пришло Рождество!», начало в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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