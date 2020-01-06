В Твери отметят Рождество песнями, плясками, спектаклями
В Рождество 7 января Городской сад ровно в полдень приглашает всех жалеющих на интерактивный Рождественский спектакль.
Также на «Рождественской ярмарке» на улице Трёхсвятской в 12 часов начнётся праздничная программа, посвященная Рождеству Христову. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Чуть ранее, в 11 часов в Тверском городском музейно-выставочном центре (расположен рядом с Путевым дворцом - Ред.) будет праздничная программа «Рождество Христово».
Гостей ожидает выступление ансамбля народных песен, рождественская викторина с призами от музейно-выставочного центра, интересные мастер-классы и бесплатные экскурсии по выставке. Также в доме культуры посёлка Элеватор пройдёт семейный праздник «К нам пришло Рождество!», начало в 14 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU