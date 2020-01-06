2020-01-06T21:02:31+03:00
Общество

Накануне Рождества исполнилась новогодняя мечта 6-летней тверичанки Таисии Тихомировой

Письмо с пожеланием девочка отправила в Кремль на «Елку желаний»
Алина ПЕТРОВА
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В квартире Таисии установлен детский спортивный комплекс. Фото: пресс-служба ПТОВ квартире Таисии установлен детский спортивный комплекс. Фото: пресс-служба ПТО
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6 января исполнилось новогоднее желание 6-летней жительницы Твери Таисии Тихомировой. В квартире установили детский спортивный комплекс, который необходим ей для реабилитации. Письмо с пожеланием девочки было размещено в Кремле на «Ёлке желаний».

Как поясняют в пресс-службе правительства региона, 26 декабря участие в традиционной новогодней акции принял губернатор региона Игорь Руденя в рамках заседания Госсовета.

Он снял несколько шаров с пожеланиями юных жителей Верхневолжья и отметил, что поможет эти пожелания исполнить.

Напомним, всероссийская благотворительная новогодняя акция «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной», который реализует платформа «Россия – страна возможностей».

Новогодние елки с пожеланиями от сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят в трудной жизненной ситуации установлены по всей стране. Помочь в исполнении мечты может любой неравнодушный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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