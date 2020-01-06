2020-01-06T14:17:41+03:00
Общество

Окраины микрорайона «Юность» в Твери заволокло черным дымом от горящих покрышек

На тушение пришлось вызывать МЧС
Алина ПЕТРОВА
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Вот такой дым.Вот такой дым.
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Днём 6 января жители окраин микрорайона «Юность» были встревожены чёрным едким дымом. Поднимался он с территории автосервиса.

Как выяснилось позже - там жгли покрышки.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области, сообщили, что специалисты ведомства выезжали на тушение. Опасности распространения огня нет. Ситуацию контролируют пожарные. В 13:41 объявили о ликвидации возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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