Окраины микрорайона «Юность» в Твери заволокло черным дымом от горящих покрышек
На тушение пришлось вызывать МЧС
Вот такой дым.
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Днём 6 января жители окраин микрорайона «Юность» были встревожены чёрным едким дымом. Поднимался он с территории автосервиса.
Как выяснилось позже - там жгли покрышки.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области, сообщили, что специалисты ведомства выезжали на тушение. Опасности распространения огня нет. Ситуацию контролируют пожарные. В 13:41 объявили о ликвидации возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU