Детей попросили нарисовать животных и растения из Красной книги Тверской области

6 Янв. 2020 2020-01-06T11:46:13+03:00

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Продолжается приём заявок для участия в областном творческом конкурсе рисунков «Красная книга Тверской области глазами детей. Живой символ региона».

Конкурс проводится региональным Министерством природных ресурсов и экологии с 2010 года.

Как уточняют в пресс-службе правительства региона, принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 5 до 14 лет. Участникам необходимо представить творческие работы о животных или растениях, занесённых в Красную книгу Тверской области и письменное обоснование своего выбора (сочинение не менее 5 000 знаков, включая пробелы).

Рисунок может быть выполнен на листе формата А4 в любой технике (масло, акварель, цветные карандаши т.п.) и содержать информацию об авторе (имя и фамилия, возраст, населенный пункт, контактный телефон, название творческой работы).

Конкурсные работы принимаются по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького, 97 каб. 302.

По вопросам участия можно обращаться по телефону (4822)73-31-70.

ИСТОЧНИК KP.RU