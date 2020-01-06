Молодёжь Тверской области приглашают поучаствовать в конкурсе соцпроектов
Принять участие в XVII Всероссийском конкурсе "Моя страна - моя Россия" приглашают молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Его главная цель - привлечение молодёжи к участию в развитии российских городов и сёл.
Как поясняют в пресс-службе правительства региона, это конкурс молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.
В перечень номинаций конкурса вошли темы по развитию образования, социальной сферы, инноваций, ЖКХ, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и пр.
К участию приглашаются подростки и молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет – школьники, студенты, аспиранты, молодые предприниматели, специалисты и общественные активисты.
Подробнее о том, как подать заявку на конкурс читайте на официальном сайте проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU