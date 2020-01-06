Где в Твери пройдет главная рождественская служба

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:06:13+03:00

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6 января, наступил Рождественский сочельник. В этот день верующие православные христиане завершают Рождественский пост и начинают подготовку к Рождеству Христову - одному из главных христианских праздников.

Праздничные рождественские богослужения пройдут в ночь с понедельника на вторник и в течение 7 января более чем в 30 тысячах храмов Русской православной церкви по всему миру, а также в храмах Грузинской, Сербской, Иерусалимской и Польской православных церквей.

В Твери основные праздничные мероприятия пройдут в Воскресенском кафедральном соборе. 6 января в 17:00 здесь будет совершено всенощное бдение. А в ночь с 6 на 7 января митрополит Тверской и Кашинский Савва совершит Божественную литургию.

Начало богослужения в 23:30.

ИСТОЧНИК KP.RU