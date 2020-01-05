Ледяные круги на Волге напугали жителей Твери

5 Янв. 2020 2020-01-05T21:50:38+03:00

Пользователи соцсетей активно обсуждают - что же это такое

Изменить размер текста: A A

Днём 5 января в тверских пабликах появились фото ледяных кругов на поверхности Волги .

То ли вода замёрзла и образовала эту геометрическую форму, внутри которой узоры и спирали, то ли что-то в реку вылили.

Так на стене сообщества «Тверь ВКонтакте» тверичане высказывают разные предположения: одни заверяют - Дед Мороз постарался, другие - поддерживают версию со сбросом отходов, третьи - пишут о том, что это ледяная корка, образовавшаяся из-за небольшого морозца.

Последние правы: такое явление называется поверхностная шуга, оно и в прошлом году наблюдалось на Волге. Тогда эксперты поясняли, что из-за небольших морозов Волга начала покрываться ледяной коркой. Но толща воды не промёрзла, и куски льда на поверхности закрутило течением.

ИСТОЧНИК KP.RU