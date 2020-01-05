Тверская область в тройке регионов-лидеров по росту доходов населения
Тверская область по итогам девяти месяцев минувшего года оказалась в числе трех регионов, где зафиксирован наиболее существенный рост реальных денежных доходов населения.
В Верхневолжье этот показатель составил 4,8%. Об этом сообщает поем-служба правительства региона со ссылкой на агенство РИА «Рейтинг».
В «тройке» лидеров еще Москва и Чувашская Республика. В целом по России рост реальных денежных доходов населения за 9 месяцев минувшего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен на уровне 0,9%,
А ещё Тверская область вошла в число регионов, где отмечена положительная динамика по основным показателям социально-экономического развития.
Аналитики принимали в расчет индекс промышленного производства, динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», динамика оборота розничной торговли, динамика реальных денежных доходов населения. По всем перечисленным показателям рост произошел в 21 регионе России, в том числе в Верхневолжье.
ИСТОЧНИК KP.RU