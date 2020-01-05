2020-01-05T18:38:13+03:00
Общество

Лыжница из Твери Наталья Непряева взяла серебро на «Тур де Ски»

Она повторила лучшее достижение россиянок за всю историю соревнований
Алина ПЕТРОВА
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Наталья Непряева в студии "КП"-Тверь". Фото: Александр ГРОМОВНаталья Непряева в студии "КП"-Тверь". Фото: Александр ГРОМОВ
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В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился шестой этап многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" (многодневной лыжной гонки, ежегодно проводимой под эгидой Международной федерации лыжного спорта и являющейся частью Кубка мира).

Уроженка Твери 24-летняя лыжница Наталья Непряева второй год подряд стала серебряным призёром по итогам многодневки.

Как отмечают аналитики от спорта, таким образом Непряева повторила лучшее достижение россиянок за всю историю соревнований.

Отметим, что в последней гонке в гору Непряева заняла четвёртое место, но несмотря на это, смогла занять вторую строчку общего зачёта.

В женской части масс-старта свободным стилем первой финишную черту преодолела норвежская лыжница Тереза Йохауг. Она же взяла золото и в общем зачете. Бронза у норвежки Ингвильд Флугстад Эстберг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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