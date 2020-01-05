2020-01-05T15:52:15+03:00
Общество

В Тверской области новогодние сладкие подарки для детишек собирали с нарушениями

Роспотребнадзор вышел на проверку
Алина ПЕТРОВА
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К детским подаркам у Роспотребнадзора вопросы имеются.К детским подаркам у Роспотребнадзора вопросы имеются.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В преддверии новогодних праздников и зимних каникул сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверили 41 фирму, занимающуюся формированием сладких подарочных наборов и реализацией кондитерских изделий.

Как поясняют в ведомстве, особое внимание при проверках обращалось на наличие документов, подтверждающих качество и безопасность кондитерских изделий; условия и сроки их хранения; соблюдение требований к содержанию помещений и оборудования; медицинскому освидетельствованию персонала.

В лабораторию отвезли 42 пробы кондитерских изделий, входящих в состав новогодних подарков, на соответствие установленным требованиям технических регламентов Таможенного союза, все пробы соответствовали нормативной документации.

Не все предприниматели, как оказалось в ходе проверок, относятся аккуратно и ответственно к сбору новогодних подарков для детворы: были установлены отдельные нарушения требований санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей, в том числе нарушения условий хранения кондитерских изделий, содержания помещений.

Названия фирм и их количество в Роспотребнадзоре не обнародуют, сообщается лишь, что в отношении виновных лиц были применены меры административного воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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