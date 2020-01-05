В Твери дороги от снега чистят 40 тракторов, машин и «Чистиков»

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:47:05+03:00

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В Твери выпал долгожданный снежок. А это не только радость для горожан, но и головная боль для властей - снег надо убирать. Об уборке в официальном сообщении уведомила администрация Твери, в нем, в частности, говорится, что МУП "ЖЭК" продолжает в круглосуточном режиме работу по уборке и зимнему содержанию улиц и дорог города.

С начала нового года на расчистку и обработку городских улиц в зависимости от погодных условий ежедневно выходит от 30 до 40 единиц техники – комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, "Чистики", автогрейдеры. А лопатами городские улицы убирают дворники МУП "ЖЭК".

- При необходимости численность дежурной смены работников увеличивается, - поясняют в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU