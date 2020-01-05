«Снежный бал» в Твери порадует горожан кадрилью, сударушкой и вальсами

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:54:19+03:00

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6 января в Тверском областном Дворце культуры "Пролетарка" в третий раз пройдет "Снежный бал".

Возраст участников – от 17 лет и до бесконечности. Пожелание - одежда светлых снежных тонов от белого до серебристого.

Как сообщают организаторы, по традиции "Снежный бал" откроется полонезом или бальным шествием. Затем сударушка, кадриль и, конечно же, вальс… Большой фигурный вальс, вальс - мазурка, вальс - бостон, французский, испанский, русский вальс. В программе игры, конкурсы, Дед Мороз. Приходите, здесь будет весело!

Начало в 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU