Тверскую область ждёт Рождество со знаком «плюс»

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:05:40+03:00

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Снег, выпавший в столице Верхневолжья в субботу, 4 января, судя по прогнозам метеорологов, скоро растает. В воскресенье, 5 января, в областной столице - 0 градусов. Осадков не будет.

В понедельник по прогнозам Росгидромета, температура опустится на пару градусов — до минус трёх. Местами мокрый снег.

Рождество регион встретит оттепелью - столбики термометров будут у нулевой отметки, а вот 8 и 9 января будет ещё теплее: плюс 2-3 градуса. Даже ночью температура в минус не уйдёт. Местами возможен дождь со снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU