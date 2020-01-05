Тверскую область ждёт Рождество со знаком «плюс»
Синоптики прогнозируют оттепель
В самом центре Твери зеленеет газон.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Изменить размер текста:
Снег, выпавший в столице Верхневолжья в субботу, 4 января, судя по прогнозам метеорологов, скоро растает. В воскресенье, 5 января, в областной столице - 0 градусов. Осадков не будет.
В понедельник по прогнозам Росгидромета, температура опустится на пару градусов — до минус трёх. Местами мокрый снег.
Рождество регион встретит оттепелью - столбики термометров будут у нулевой отметки, а вот 8 и 9 января будет ещё теплее: плюс 2-3 градуса. Даже ночью температура в минус не уйдёт. Местами возможен дождь со снегом.
ИСТОЧНИК KP.RU