Немецкий фотограф показал в Тверь «Живые души»
Вечером 4 января бомонд Твери был в галерее им. Зверькова, что на Пушкинской, 6. Посмотреть на коллаборацию фотографии, графики и музыки пришла творческая интеллигенция.
Здесь немецкий фотограф Маркус Меринг в сотрудничестве с главным архитектором Твери Алексеем Жоголевым и музыкантом Евгением Соколовским представили музыкально-визуально-сценический проект или ивент (так значилось в пригласительном) «Живые души».
Экспозиция призвана показать состояния живой души в динамике. Причём, первая стадия «генезис», созданная в соавторстве с главным архитектором Твери, представлена в виде графики и фото обнаженной натуры.
Маркус Меринг делал фотографии по мотивам работ Алексея Жоголева. Получилось довольно интересно. Так же как и виртуозное фортепианное сопровождение ивента от Евгения Соколовского.
Посмотреть фотовыставку можно и сегодня, 5 января. Организаторы отмечают, что сначала планировали лишь однодневную акцию, но потом решили продлить ее на ещё один день.
ИСТОЧНИК KP.RU