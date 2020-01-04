Жителям эвакуированного дома в Твери, где взорвался газ, компенсируют затраты на оплату коммунальных услуг
4 января губернатор Игорь Руденя встретился с жильцами, которых эвакуировали из многоэтажки в микрорайоне "Южный" в Твери.
Напомним, 2 января, на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева произошел взрыв бытового газа. Из подъезда эвакуировали 52 человека. В настоящий момент люди проживают в гостинице "Юность", всего 28 человек, включая детей. Остальные разместились у родственников.
На встрече глава региона отметил, что всем жильцам подъезда за время их отсутствия в квартирах компенсируют оплату коммунальных услуг, а также затраты на ремонт в квартирах.
Ответственным ведомствам поручено организовать работу шатлов для подвоза людей от места их временного проживания до работы и мест учёбы.
Сейчас дом находится под круглосуточной охраной, проводятся противоаварийные и восстановительные работы по укреплению плит и наружных конструкций здания, организована экспертиза для диагностирования состояния многоквартирного дома.
После полного обследования будет разработан проект по укреплению конструкций здания и "дорожная карта" ремонта дома.
Видео с места взрыва газа в квартире Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU