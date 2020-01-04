2020-01-04T20:49:33+03:00
Общество

Жителям эвакуированного дома в Твери, где взорвался газ, компенсируют затраты на оплату коммунальных услуг

Дом обследуют эксперты
Ольга ТРОФИМОВА
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Губернатор Игорь Руденя выезжал на место взрыва и встретился с жителями Фото: ПТОГубернатор Игорь Руденя выезжал на место взрыва и встретился с жителями Фото: ПТО
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4 января губернатор Игорь Руденя встретился с жильцами, которых эвакуировали из многоэтажки в микрорайоне "Южный" в Твери.

Напомним, 2 января, на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева произошел взрыв бытового газа. Из подъезда эвакуировали 52 человека. В настоящий момент люди проживают в гостинице "Юность", всего 28 человек, включая детей. Остальные разместились у родственников.

На встрече глава региона отметил, что всем жильцам подъезда за время их отсутствия в квартирах компенсируют оплату коммунальных услуг, а также затраты на ремонт в квартирах.

Ответственным ведомствам поручено организовать работу шатлов для подвоза людей от места их временного проживания до работы и мест учёбы.

Сейчас дом находится под круглосуточной охраной, проводятся противоаварийные и восстановительные работы по укреплению плит и наружных конструкций здания, организована экспертиза для диагностирования состояния многоквартирного дома.

После полного обследования будет разработан проект по укреплению конструкций здания и "дорожная карта" ремонта дома.

Видео с места взрыва газа в квартире Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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