В Твери частные перевозчики начали распродавать маршрутки

4 Янв. 2020 2020-01-04T17:11:00+03:00

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В Твери частные перевозчики начали массово распродавать свой транспорт. О том, что на сайте Avito в большом количестве появились объявления, сообщили пользователи сообщества "Тверь ВКонтакте" в соцсети.

"Примерно как-то так выглядит паническая атака у владельцев маршруток перед выходом новой транспортной системы новой модели пассажирских перевозок", - пишет сообщество.

Цены на транспорт начинаются от 400 тысяч рублей. В ассортименте представлены иномарки, а также отечественные ПАЗики и "Газели".

Пользователи отмечают, что скорее всего явление связано с внедрением в областной столице и Калининском районе новой транспортной системы, которая должна заработать уже в феврале.

Перевозчики на новые автобусы уже определены. Осуществлять перевозки пассажиров будут две компании: "Верхневолжское АТП" и "СВТК", коммерческая компания, которая сегодня осуществляет перевозки по нескольким популярным городским маршрутам.

Все автобусы оформят в едином стиле и установят регулируемые тарифы на проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU