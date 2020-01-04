Часть Центрального района Твери осталась без света
Днем, 4 января, часть Центрального района Твери осталась без электричества. О случившемся "КП-Тверь" сообщили читатели.
Известно, что обесточенными оказались магазины на улице Новоторжской, торговый центр "Семь морей", несколько жилых домов.
Также не работает светофор на пересечении улицы Новоторжской и Свободного переулка.
В диспетчерской службе МУП "Тверьгорэлектро" уточнили, что причиной отключения стала крупная авария на подстанции. На устранение неполадок электрикам потребуется еще около часа.
По информации администрации Твери, электричество вернулось в драмтеатр. Остальные дома переводят на резервные источники питания.
Не работают магазиныФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU