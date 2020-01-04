2020-01-04T17:14:41+03:00
Происшествия

Часть Центрального района Твери осталась без света

Закрыты магазины и не работают светофоры
Ольга ТРОФИМОВА
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Отключен светофорОтключен светофорФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Днем, 4 января, часть Центрального района Твери осталась без электричества. О случившемся "КП-Тверь" сообщили читатели.

Известно, что обесточенными оказались магазины на улице Новоторжской, торговый центр "Семь морей", несколько жилых домов.

Также не работает светофор на пересечении улицы Новоторжской и Свободного переулка.

В диспетчерской службе МУП "Тверьгорэлектро" уточнили, что причиной отключения стала крупная авария на подстанции. На устранение неполадок электрикам потребуется еще около часа.

По информации администрации Твери, электричество вернулось в драмтеатр. Остальные дома переводят на резервные источники питания.

Не работают магазины Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Не работают магазиныФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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