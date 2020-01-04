Три автомобиля столкнулись на трассе М-9 в Тверской области, есть пострадавшие

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:14:49+03:00

В ДТП на трасс М-9 пострадали два человека Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Авария произошла 4 января, на 261-м км ФАД М-9 "Балтия", в Оленинском районе Тверской области.

На указанном участке столкнулись три автомобиля. Мужчина-водитель, управляя автомобилем "Шероле Лачети" при обгоне совершил столкновение со встречным фургоном "Пежо" после чего столкнулся с большегрузом "Скания", который ехал в попутном направлении.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водители "Пежо" и "Скании" трезвые.

По инфомации ГУ МЧС Росси по Тверской области, на место происшествия убыли отделение пожарно-спасательной части № 43, ОГ Оленинского ПСГ, ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Известно, что в результате аварии пострадали два человека - водитель и пассажир "Шевроле". Они были доставлены в ЦРБ Ржевского района до прибытия экипажа ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU