Житель Тверской области подрался с инспекторами ДПС
Инцидент произошел на улице Калязинской, в Кашине, Тверской области, 2 января. По версии следствия, вечером 41-летний местный житель отказался исполнять требования инспекторов дорожно-патрульной службы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области об участии при оформлении материала об административном правонарушении.
Препятствуя им, правонарушитель неоднократно толкнул и ударил рукой в область груди одного из инспекторов, а также нанес другому удар в область руки, своими действиями причинив последним физическую боль.
Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
- Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU