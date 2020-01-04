Житель Тверской области подрался с инспекторами ДПС

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:50:20+03:00

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Инцидент произошел на улице Калязинской, в Кашине, Тверской области, 2 января. По версии следствия, вечером 41-летний местный житель отказался исполнять требования инспекторов дорожно-патрульной службы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области об участии при оформлении материала об административном правонарушении.

Препятствуя им, правонарушитель неоднократно толкнул и ударил рукой в область груди одного из инспекторов, а также нанес другому удар в область руки, своими действиями причинив последним физическую боль.

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

- Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU